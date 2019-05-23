В работе YouTube произошёл сбой

Пользователи видеохостинга YouTube в ряде государств сообщили о сбое в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения начали поступать около 02:10 московского времени. Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с трансляцией видео (73 процента), 14 процентов не могут зайти в аккаунты, ещё 12 процентов жалуются на некорректную работу сайта.

Проблемы наблюдаются по всему миру, в том числе в США, на Украине, во Франции, Германии, Великобритании, Японии, Болгарии и Румынии. В России на сбои в работе видеохостинга больше всего жалуются жители Москвы, Петербурга, Самары, Казани.

21 мая в ряде стран по всему миру, в том числе и в России, произошёл сбой в работе Skype.