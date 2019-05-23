Группа жителей Южных Курил прибыла в Японию по безвизовому обмену

В группу входит примерно 60 человек, большая часть которых — школьники и сопровождающие их учителя.

Группа жителей Южных Курил прибыла сегодня на север Японии в рамках программы безвизового обмена. Об этом сообщает Киодо со ссылкой на представителей Ассоциации по вопросам Северных территорий, как в Японии именуют южные острова Курильской гряды.

В группу входит примерно 60 человек, большая часть которых — школьники и сопровождающие их учителя. В рамках поездки, которая должна продлиться до 28 мая, российские подростки смогут пообщаться с японскими сверстниками и посетить город Камакура на берегу Тихого океана, известный храмовыми комплексами.

График безвизовых обменов на 2019 год был согласован Токио и Москвой в марте. Бывшие японские жители Южных Курил посетят эти территории девять раз, курильчане шесть раз побывают в Японии.

Безвизовые обмены проводятся с 1992 года на основании договорённости для улучшения взаимопонимания народов. За этот период в Японии побывало более восьми тысяч жителей Итурупа, Кунашира и Шикотана, а южную часть Курил посетило более 18 тысяч японцев.

Россия и Япония десятилетиями ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием является проблема принадлежности Южных Курил, включённых в состав СССР. Токио считает своими Кунашир, Итуруп, Шикотан, а также группу небольших островов Хабомаи.

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