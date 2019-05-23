В столице Индонезии прошла вторая ночь погромов после выборов президента

Группа протестующих смогла угнать грузовик отряда специального назначения и прокатилась на нём по улицам города.

В ночь на 23 мая по столице Индонезии прокатилась вторая волна столкновений с полицией, вызванных недовольством населения результатами прошедших в стране президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Джоко Видодо.

Как передают местные СМИ, количество стычек с полицией было несколько меньшим, чем накануне. Сообщается, что манифестанты бросали в полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, в результате в полицейском участке начался пожар, но его оперативно потушили, ущерб минимальный.

В одном из районов города группа протестующих смогла угнать грузовик отряда специального назначения и прокатилась на нём по улицам города с криками "Он наш!" и политическими лозунгами.

Rioters have just come past our hotel in a police vehicle they’ve claimed as their own. They pelted objects at the front of the building #jakarta pic.twitter.com/GVSyVAqgHT — Renae Henry (@renaehenry9) 22 мая 2019 г.

В ответ на действия манифестантов полиция применила слезоточивый газ и водомёты. Также люди в штатском, стоящие на стороне правоохранителей, периодически запускали фейерверки в толпу митингующих, иногда в воздух, видимо, для устрашения своих оппонентов.

Protests erupted in Jakarta as supporters of the losing rival to the Indonesian president in last month's presidential election threw rocks at police who responded with tear gas, water cannons and rubber bullets. At least six people have died in the riots. https://t.co/ptJqXQYKjQ pic.twitter.com/3foCiUFcA3 — ABC News (@ABC) 22 мая 2019 г.

Отмечается, что сегодняшняя волна беспорядков была несколько слабее, чем вчера, однако усиленные полицейские и военные подразделения дежурили на городских улицах до самого рассвета, многие спали прямо на асфальте.

Live video/photo footage from Bali Tower, Jakarta, 23 May 2019 01.18, in regard to police brutality & fraudulent president election in Indonesia. pic.twitter.com/50889izpOL — Sando Sasako (@sando_sasako) 22 мая 2019 г.

Выступая перед журналистами, глава местной полиции заявил, что во избежание жертв ни полиции, ни военным не выдавалось огнестрельное оружие и расследованию причин гибели 6 протестующих будет уделено особое внимание.

Он также добавил, что беспорядки были хорошо спланированы неизвестными, по его словам, у митингующих среди прочих опасных предметов также было изъято много огнестрельного оружия, в том числе винтовка М-4 с глушителем и креплением для оптического прицела. К настоящему моменту задержано 257 человек.