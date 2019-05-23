В Китае казнят больного шизофренией, зарезавшего двух школьников

Согласно заявлению полиции, мужчина решил таким образом отомстить обществу за то, что не мог найти работу.

Суд средней ступени Шанхая (Китай) приговорил к смертной казни мужчину, в июне прошлого года зарезавшего двух школьников для того, чтобы "отомстить обществу".

ЧП произошло 28 июня прошлого года в районе Сюэхуэй около ворот начальной школы. Вооружённый ножом мужчина набросился на троих детей и женщину. Несмотря на усилия медиков, двое школьников умерли от полученных ранений.

Полиция при помощи прохожих задержала подозреваемого. Нападавшим оказался 29-летний мужчина. Согласно заявлению полиции, мужчина решил отомстить обществу за то, что не мог найти работу.

Сегодня в Шанхае прошло публичное оглашение приговора. Суд приговорил Хуан Ичуня к смертной казни и пожизненно лишил всех политических прав.

По материалам дела, подсудимый с марта по октябрь 2017 года фотографировал и записывал на видео разные школы и детсады в Шанхае и Гуанчжоу.

Экспертиза выявила у мужчины шизофрению, эксперты пришли к выводу, что в этом деле он обладает ограниченной уголовно-правовой дееспособностью. Но суд с учётом тяжести и опасности преступления принял решение о смертной казни.