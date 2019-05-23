Идентифицированы все смертники, взорвавшие церкви и отели в Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки идентифицировала всех смертников, которые совершили серию терактов на острове 21 апреля, сообщает Синьхуа.

Как пояснил представитель полиции Руван Гунасекару, личности всех девяти террористов были установлены с помощью тестов ДНК. Тесты также засвидетельствовали, что лидер радикальной группировки National Thowfeek Jamaath Мохамед Захран был среди смертников.

Минимум 89 подозреваемых были задержаны за вероятную причастность к атакам. Гунасекару отметил, что поисковые операции продолжаются, но большинство причастных уже задержаны.

Власти Шри-Ланки называют ответственной за взрывы местную экстремистскую группировку National Thawheed Jammath.

21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По данным Минздрава, погибло 359 человек, однако позже оказалось, что цифры были по ошибке завышены медиками.

21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По данным Минздрава, погибло 359 человек, но позже оказалось, что цифры были по ошибке завышены медиками. 6 мая правительство страны сообщило, что все те, кто организовывал теракты 21 апреля, были арестованы или уничтожены.