Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Американские Вооружённые силы сегодня отправили через Тайваньский пролив два корабля. Об этом информирует Reuters со ссылкой на заявление представителя Седьмого флота ВМС США Клэя Досса.

— Проход кораблей через Тайваньский пролив показывает приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, — говорится в документе. Транзит осуществили эсминец Preble и танкер Walter S. Diehl.

Военные корабли американских ВМС с начала этого года не единожды совершали аналогичные операции. 29 апреля эсминцы William P. Lawrence и Stethem также прошли через акваторию Тайваньского пролива.

По данным агентства, этот переход через пролив может усилить напряжённость в китайско-американских отношениях, а с другой стороны, транзит может рассматриваться Тайванем как знак поддержки администрации Трампа на фоне трений между Тайбэем и Пекином. Власти КНР продолжают добиваться создания условий для конечного воссоединения с островным государством, контроль над которым был утерян после завершения гражданской войны в 1949 году.