СМИ: Тереза Мэй завтра может покинуть свой пост

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может завтра, 24 мая, сообщить о своей отставке, заявляет газета Times со ссылкой на сторонников главы кабмина страны.

Вечером 22 мая лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом сообщила о том, что уходит в отставку из-за разногласий с премьером страны по Брекситу.

По данным газеты, сторонники Мэй полагают, что она заявит об отставке после встречи с сэром Грэмом Брейди.

Премьер-министр страны Тереза Мэй в надежде добиться поддержки депутатами соглашения по Брекситу ранее выступила с несколькими обещаниями, которые могут, по её мнению, переубедить противников документа, который в четвёртый раз внесут в парламент в начале июня. Важнейшими из заявлений премьера стали обещания позволить парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по сценариям будущих торговых отношений с Евросоюзом.