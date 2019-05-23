Мощный взрыв в вулкане Попокатепетль выбросил столб пепла на 3,5 километра

Один из самых опасных вулканов планеты Попокатепетль в Мексике после мощного взрыва выбросил в воздух столб пепла высотой в 3,5 километра. Трансляцию вёл YouTube-канал tv HyperMundo.

Сообщается, что после взрыва активность вулкана не уменьшилась и он продолжил выброс газов на высоту до 800 метров. Власти предупреждают об опасности приближения к "Попо", как его ласково прозвали местные жители.

🇲🇽🌋Vídeo de la Explosión desde la cámara de Altzomoni pic.twitter.com/SUYHTQN4ky — Fernando Caballero (@eduardocr04) 23 мая 2019 г.

В то же время Управление гражданской обороны штата Мехико сообщило, что, несмотря на устрашающий вид происходящего, в настоящий момент угрозы для жителей мексиканской столицы нет.

Попокатепетль считается одним из самых опасных вулканов на планете, ведь крупное извержение может угрожать не только расположенной неподалёку столице штата Пуэбла с 1,5 млн населения, но и столице страны, Мехико, где только по официальным данным проживает 21 миллион человек.