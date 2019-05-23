Владелец косаток и белух из "китовой тюрьмы" не намерен добровольно их выпускать

Владелец косаток и белух, находящихся в бухте Средняя в Приморье, не собирается добровольно выпускать их. Об этом сказал Алексей Решетов — гендиректор компании "Афалина", владеющей животными.

— Любой вопрос о выпуске может ставиться лишь после лишения меня права собственности, о каком выпуске речь? Животные — моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и не собираюсь, — сообщил Решетов.

Сегодня Южно-Сахалинский городской суд рассматривает иск зоозащитников к Росрыболовству, Минсельхозу и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух. Истцы требуют признать бездействие Росприроднадзора незаконным, а также обязать его безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить. Также они просят признать незаконными несколько приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объёма косаток и белух, распределении квот на их вылов и утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях. На предварительном заседании суд исключил Минсельхоз из числа ответчиков.

Суд отклонил ходатайство компании-отловщика "Белый кит" о возвращении иска зоозащитных организаций, которые требуют изъять у владельцев и выпустить косаток и белух. Согласно заявлению отловщика, в деле затрагиваются экономические вопросы, поэтому его должен рассматривать арбитражный суд.

В свою очередь истцы возразили, что у них нет экономических требований. После этого в удовлетворении ходатайства "Белого кита" было отказано.

Осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

На заседании рабочей группы консилиума по судьбе косаток и белух в Приморье учёные и эксперты определили, что животных лучше всего будет выпустить на свободу в Охотское море возле Шантарских островов в середине июля.