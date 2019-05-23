Магаданских борцов с коррупцией заподозрили в ещё одном эпизоде взяточничества

Следователи обнаружили новые факты взяточничества со стороны работников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по Магадану, информирует региональное СУ СКР.

— По версии следствия, в 2018 году одним из обвиняемых получена взятка через посредника в сумме два миллиона триста тысяч рублей от предпринимателя, который осуществлял деятельность в сфере грузовых перевозок, за непроведение мероприятий по выявлению факта, вероятно, недобросовестной уплаты предпринимателем дорожных взносов, — отмечается в сообщении.

В апреле стало известно, что возбуждены уголовные дела против главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД по Магадану Андрея Величко и старшего оперуполномоченного Виктора Удалых. По информации следствия, полицейские получили в качестве взятки автомобиль Lexus LX 470 и пытались получить взятку в пять миллионов рублей, но не смогли сделать это, так как был задержан их посредник.