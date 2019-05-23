WWF назвал виды животных, находящихся под угрозой исчезновения в России

По данным зоозащитников, в их число входят сайгак, кречет и переднеазиатский леопард.

По меньшей мере шесть видов животных, ареал обитания которых расположен на территории России, находятся под угрозой исчезновения. Среди них сайгак, кречет и переднеазиатский леопард. Такие данные приводит пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

— Список животных, над которыми, по мнению наших экспертов, нависла угроза исчезновения в России: сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осётр, калуга (пресноводная рыба семейства осетровых. — Прим. Лайфа), — сообщили ТАСС в WWF.

В то же время зоозащитники отмечают положительный результат работы специалистов, экологов, волонтёров, ряда общественных организаций и российских властей по сохранению видов и увеличению их популяции. Например, количество особей амурского тигра возросло с 50 штук в 40-х годах прошлого века до 580 особей на настоящий момент. Кроме того, увеличилась популяция дальневосточных леопардов с 30–40 особей в 1990-х годах до 110 особей сейчас.