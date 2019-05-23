Китаец обманул Apple почти на $900 тыс., обменяв поддельные iPhone на настоящие

Как пояснил представитель компании, всего мужчина пытался обменять по своей "схеме" более трёх тысяч гаджетов.

Предприимчивый гражданин Китая, 30-летний экс-студент строительного Колледжа Линн-Бентона в Олбани, штат Орегон, сумел обмануть американскую корпорацию Apple и обменять полторы тысячи поддельных iPhone на настоящие гаджеты, чтобы впоследствии отправить их для продажи на родину.

Как говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон, в период с 1 января 2016 года по 1 февраля 2018 года Цзян регулярно получал посылки из Гонконга, в которых было по 20–30 контрафактных гаджетов.

После этого, используя вымышленные имена, он обращался в сервисные центры по всему США и отдавал "сломанные" телефоны на ремонт по гарантии. Какую-то часть ему удалось сдать через Интернет, другую — только при личном присутствии.

За два года Цзян и его сообщник попытались вернуть производителю более двух тысяч китайских айфонов, но вышло только с полутора тысячами.

В какой доле делились полученные деньги — не уточняется, но известно, что сообщник Цзяна передавал его долю матери, которая впоследствии и переводила средства на счёт сына.

В свою очередь, в самой Apple оценили убытки в 895 тысяч долларов. По словам представителя компании, Цзяну удалось добиться такого "успеха" из-за того, что гаджеты не включались, поэтому консультанты просто их меняли, не имея возможности сразу проверить.

Теперь гражданину Китая грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы с трёхлетним сроком пребывания под надзором после освобождения. А также штраф в размере $2 млн или двукратный размер дохода — что больше. Кроме того, в рамках сделки со следствием Цюань Цзян согласился выплатить Apple $200 тысяч компенсации.