В Турции опровергли сообщения об ультиматуме США по поставкам С-400

По словам представителя турецкого МИД, Анкара продолжит процесс приобретения у России зенитных ракетных систем.

США не предъявляли Турции никаких ультиматумов по покупке российских зенитных ракетных систем С-400, как об этом сообщали западные СМИ. Такое заявление в ходе визита в Вашингтон сделал заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран.

— На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили своё предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле мы считаем, что речь шла об этом предложении, — приводит слова Кырана телеканал A Haber.

В Вашингтоне турецкая сторона заявила американским коллегам, что Анкара не согласна с возможным применением ограничительных мер США к их стране в рамках закона CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций. — Прим. Лайфа), поскольку договор по поставкам российских ЗРС С-400 был заключён ещё до принятия этого закона.

Отметим, ранее американский телеканал CNBC сообщил со ссылкой на собственные источники в Белом доме, что США дали Турции двухнедельный срок, чтобы окончательно отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем С-400. В противном случае Вашингтон пригрозил Анкаре исключением из программы по покупке американских истребителей F-35 Lockheed Martin.

Как сообщал Лайф, несмотря на многочисленную критику союзников по НАТО, прежде всего США, власти Турции до сих пор занимали уверенную позицию в отношении покупки российских С-400 и неоднократно заявляли, что не боятся санкций со стороны США. Представитель Минобороны Турции заявил, что турецкие военные уже отправились в Россию для прохождения обучения по работе с С-400.