Сегодня в Москву придут ливни с грозами

Сегодня в Москву придёт холодный атмосферный фронт. Во второй половине дня ожидаются ливни, грозы и усиление ветра. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

— Прошумят скоротечные ливни, которые к вечеру будут усиливаться, прогремят грозы, усилится ветер, что немного освежит воздух, — говорится в сообщении синоптиков.

Температура воздуха при этом составит +23…+25°, в Подмосковье — +20…+25°. Ветер будет достигать девяти метров в секунду, при грозе он усилится.

Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст.