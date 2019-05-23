Германия отвергает возможность применения санкций против "Северного потока — 2"

Власти Германии отвергают возможность введения экстратерриториальных санкций США, направленных против немецких и иностранных компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Такое заявление сделала на брифинге представитель Минэкономики ФРГ, отвечая на слова министра энергетики США Рика Перри, что США планируют введение ограничений против участников проекта Nord Stream 2.

— Мы приняли к сведению эти заявления (Перри. — Прим. Лайфа), не комментируем их. Мы принципиально отвергаем экстратерриториальные санкции, — заявила представитель немецкого министерства.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что строительство газопровода будет завершено до конца 2019 года. Лайф писал, что "Северный поток — 2" уже прокладывают в российских водах.