На Украине потребовали расследовать исчезновение $300 млн при Порошенко

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На Украине потребовали расследовать исчезновение $300 млн при Порошенко

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Пётр Порошенко. Фото © РИА "Новости" / Пресс-служба президента Украины

Вернувшийся в страну чиновник из администрации Януковича требует ареста активов экс-президента по всему миру.

Украинский юрист Андрей Портнов пообещал подать заявление в Государственное бюро расследований Украины против бывшего президента страны Петра Порошенко. Юрист уверен, что тот смог отмыть 300 миллионов долларов, украденных из бюджета вооружённых сил.

Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт украденных у украинской армии средств. В рамках этого расследования мы будем добиваться максимально быстрого решения суда об аресте активов фигуранта на Украине и по всему миру, — сообщил в телеграм-канале Портнов.

Также Портнов, который при Викторе Януковиче был заместителем главы Администрации Президента, уверен, что Порошенко не уплатил налоги с судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском".

Несколько дней назад Портнов подал заявление против Порошенко за "причастность к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению служебных полномочий". Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело после обращения.

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