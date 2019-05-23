На Украине потребовали расследовать исчезновение $300 млн при Порошенко

Вернувшийся в страну чиновник из администрации Януковича требует ареста активов экс-президента по всему миру.

Украинский юрист Андрей Портнов пообещал подать заявление в Государственное бюро расследований Украины против бывшего президента страны Петра Порошенко. Юрист уверен, что тот смог отмыть 300 миллионов долларов, украденных из бюджета вооружённых сил.

— Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счёт украденных у украинской армии средств. В рамках этого расследования мы будем добиваться максимально быстрого решения суда об аресте активов фигуранта на Украине и по всему миру, — сообщил в телеграм-канале Портнов.

Также Портнов, который при Викторе Януковиче был заместителем главы Администрации Президента, уверен, что Порошенко не уплатил налоги с судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском".

Несколько дней назад Портнов подал заявление против Порошенко за "причастность к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению служебных полномочий". Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело после обращения.