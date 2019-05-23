Правительство продлило соглашение о научном сотрудничестве с Евросоюзом

Документ предусматривает совместные научные исследования, обмен кадрами, проведение различных мероприятий и другое.

Российское правительство одобрило продление ещё на пять лет соглашения с Европейским сообществом о научном сотрудничестве.

— Подписанным распоряжением Правительством Российской Федерации одобрено решение о заключении путём обмена нотами соглашения между Правительством Российской Федерации и Европейским союзом о продлении действия соглашения на очередной пятилетний период, — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Впервые документ между Россией и Евросоюзом был подписан в ноябре 2000 года в Брюсселе, после чего его трижды продлевали на пятилетний период. Соглашение предусматривает проведение совместных научных мероприятий, свободное использование научного оборудования, совместный сбор данных, обмен кадрами, двусторонние визиты, а также обмен опытом и информацией.

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