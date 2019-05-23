Егор Крид задолжал ФНС 300 тысяч, и теперь его ищут

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Егор Крид задолжал ФНС 300 тысяч, и теперь его ищут

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Фото © Instagram/egorkreed

Федеральная налоговая служба разыскивает певца Егора Крида (настоящее имя которого Егор Булаткин) за неуплату налогов. Речь идёт о сумме почти в 300 тысяч рублей, сообщает Mash.

Крида ищут сотрудники районной инспекции № 31 по Москве. По данным Mash, исполнитель задолжал 278 тысяч рублей за свой "гелендваген" и 30 тысяч в качестве пени за просрочку этого платежа.

Отмечается, что если певец так и не выйдет на связь, то его "гелендваген" арестуют и закроют выезд за границу.

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