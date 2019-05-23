Лайф узнал подробности о ЧП в больнице, где лучевой аппарат раздавил пациентку

Перед началом работы его проверял физик, проблем он не выявил. Технику заклинило уже в процессе работы.

Аппарат для лучевой терапии "Терагам", который накануне раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже, регулярно проходил проверку. Как стало известно Лайфу, аппарат выпущен в Чехии в 2006 году, Ростехнадзор проверял его в 2017 и 2018 годах, следующая проверка была назначена на 2020 год.

Как рассказали Лайфу в медицинских кругах, перед каждой процедурой аппарат проверяет сначала физик, потом уже передаёт его лаборанту для работы с пациентом. Известно, что на тесте всё было нормально. Однако во время процедуры, когда фокус настраивали на поясничный отдел позвоночника, на очаги метастазов, аппарат заклинило, и он раздавил женщину.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова ранее дала поручение проверить аппарат лучевой терапии.