В Астрахани задержаны трое экстремистов со взрывчаткой

Уголовное дело о создании экстремистского сообщества на территории Астрахани завели в СК РФ. Силовики задержали троих подозреваемых: двое — местные жители, один из Краснодарского края. У них нашли фашистскую символику, патроны, ножи, коктейли Молотова, взрывчатку и литературу про способы её изготовления. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по области.
Участники группировки, по версии следствия, привлекали новых участников. В сообществе они поддерживали строгую дисциплину, изучали правила владения холодным оружием, тренировались с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия. А в целях конспирации общались с помощью шифров.
— Для реализации задуманного подозреваемые создали взрывчатые вещества и зажигательные смеси, а также пытались приобрести огнестрельное оружие для совершения преступлений, — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.
Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени были ликвидированы двое экстремистов, которые готовили теракты.
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