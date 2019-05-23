Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП с россиянами в Италии

В Италии задержали водителя автобуса, который попал в ДТП с российскими туристами. Ожидается, что в течение дня его поместят под арест, сообщает ANSA.

По предварительным данным, 35-летний шофёр отвлёкся, отчего транспортное средство с туристами вылетело с трассы и перевернулось. Теперь его обвиняют в ДТП с летальным исходом и нанесении увечий.

Всего в автобусе было 55 туристов, среди которых граждане России, бывших советских республик, Румынии и Израиля. В ДТП погибла 40-летняя россиянка, ещё 19 наших соотечественников получили травмы. Состояние троих граждан РФ оценивается как тяжёлое и средней тяжести.