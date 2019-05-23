Усы оказались средством от заболевания раком

Всё дело в том, что они могут защитить от появления на губе кератоза, из-за которого и может развиться онкологическое заболевание.

Учёные из университета Канзаса выяснили, что мужчины, которые носят усы не менее девяти миллиметров, в 16 раз реже страдают от плоскоклеточной карциномы на нижней губе. Об этом сообщает медицинский портал Medicalxpress.

Причиной этого онкологического заболевания является актинический кератоз на губе. Недуг проявляется как чешуйчатое пятно на коже. Возникает он у мужчин 50-60 лет из-за долгого пребывания на солнце. В этом смысле усы и могут стать своеобразными защитниками от заболевания.

— Не могу сказать, как ношение усов в более позднем возрасте защищает человека, но думаю, что они точно не повредят, — отметила исследователь Дэниел Айрес.

Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли связь между раком и проблемами со сном.