Больше 70% москвичей используют онлайн-сервисы почти каждый день

Департамент информационных технологий города Москвы и городская платформа о цифровых технологиях столицы ICT.Moscow провели исследование цифровых экосистем столицы, которое показало, что онлайн-сервисы стали частью повседневной жизни москвичей. Почти все жители Москвы в возрасте от 18 до 60 лет, опрошенные онлайн, знают (99,5%) и пользуются (99%) цифровыми платформами.

Согласно опросу , в использовании сервисов москвичи видят экономию денег (71%), но больше ценят удобство (75%) и экономию времени (72%). Около половины (53%) готовы полностью перейти на цифровые сервисы для решения повседневных задач. 7% горожан уже работают или подрабатывают с помощью цифровых платформ, 52% рассматривают такую возможность.

Москвичи выделили самые популярные отрасли применения цифровых платформ: финансовую (78%), онлайн-покупки (76%), транспортную (67%), медиа и развлечения (62%). Женщины значительно чаще совершают онлайн-покупки (82%) и пользуются услугами доставки еды (51%). Наиболее популярные цифровые платформы в сфере онлайн-покупок — Avito (34%), Ozon (32%), в финансовой отрасли лидирует Сбербанк (65%), в транспорте — "Яндекс.Такси" (53%). В области поиска работы наиболее популярны HeadHunter (34%) и SuperJob (17%), в недвижимости — ЦИАН (25%) и Avito (17%). В качестве эталонных цифровых платформ чаще всего москвичи называли "Яндекс" (10%), Avito (10%), "Сбербанк Онлайн" (8%) и Ozon (6%). Эталонные платформы, с точки зрения аудитории, обеспечивают удобство, большой выбор, а также простоту использования и скорость работы.

В рамках исследования был проведён опрос более 40 крупных цифровых платформ столицы: "Сравни.ру", DOC+, "Почта банк", B2B-Center, краудфандинговая платформа Planeta.ru, Foodmap, Renty.me, "Заработал.ру" и другие.