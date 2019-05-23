Врач порекомендовал заменить колбасу на нежирную птицу при приготовлении окрошки

Диетолог рассказала, что в классических холодных супах всего 260–280 ккал на порцию в 400 грамм.

Колбасу или ветчину в рецепте окрошки стоит заменить индейкой, курицей, а возможно и кроликом. Заправлять блюдо стоит нежирным кефиром или молочной сывороткой, а не сладким квасом. Такой совет дала главный внештатный специалист диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

— Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы, в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша), — цитирует специалиста агентство городских новостей "Москва".

Заправлять окрошку диетолог рекомендует айраном, кефиром с пониженной жирностью или молочной сывороткой.

— Не стоит добавлять в окрошку майонез или другие соусы, содержащие большое количество соли, сахара и насыщенных жиров, — отметила Стародубова.

Холодные овощные супы вроде свекольника, окрошки или ботвиньи диетолог рекомендует употреблять каждый день.

Ранее Лайф приводил слова фермера из Англии о том, что жирность свинины — это стереотип из прошлого, а современные животные намного более диетический продукт, чем курица. В свиньях на 44% меньше жира, чем в 1970-е годы, люди же за это время стали толще на 30%.