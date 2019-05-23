На Украине создали уже две петиции с требованием отставки Зеленского

Уже две петиции с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского обнародованы на сайте лидера Незалежной. Одну из них подписало 9678 человек, а вторую — 1666.

— Создаётся недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. В этой связи мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины, — говорится в одной из петиций, которую уже подписало почти десять тысяч человек.

Для официального рассмотрения петиций необходимо, чтобы их подписало не менее 25 тысяч человек в течение трёх месяцев. Только после этого документ передают главе государства.

Как уже сообщал Лайф, Зеленский вступил в должность украинского президента 20 мая. Он уже успел подписать указ о роспуске Верховной рады, отчего его начали обвинять в нарушении конституции страны. Среди таких обвинителей — Пётр Порошенко, Олег Ляшко и Андрей Парубий.