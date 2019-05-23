Опубликован первый тизер-трейлер фильма "Вторжение" Фёдора Бондарчука

Прокат новой кинокартины от известного режиссёра стартует уже 1 января 2020 года.

Первый тизер-трейлер нового фантастического фильма Фёдора Бондарчука под названием "Вторжение" опубликован в Сети.

— Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несёт угрозу вселенского масштаба, — говорится в анонсе к будущей кинокартине.

В главных ролях снялись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков. Авторы сценария — Олег Маловичко и Андрей Золотарёв.

Производством картины занимаются: "Арт пикчерс студия", кинокомпания "Водород", "НМГ студия", телеканал "Россия 1", "СТС медиа", Mail.ru Group при поддержке Фонда кино.