В МЧС опровергли сообщения о пожаре на оборонном заводе "Рубин" в Подмосковье

В МЧС опровергли сообщения, что на оборонном заводе "Рубин" в Подмосковье был пожар. В региональном главке ведомства пояснили, что возгорание произошло в 300 метрах от предприятия на территории промышленной зоны.

— Горел мусор на открытой площадке в 300 метрах от завода, — сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным Лайфа, площадь пожара составила 25 квадратных метров. Горел мусор с элементами магниевой стружки, который нагрелся от солнца.