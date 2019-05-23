В МЧС опровергли сообщения о пожаре на оборонном заводе "Рубин" в Подмосковье

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В МЧС опровергли сообщения о пожаре на оборонном заводе "Рубин" в Подмосковье

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Фото: Vk.com / Балашиха Рулит!

В МЧС опровергли сообщения, что на оборонном заводе "Рубин" в Подмосковье был пожар. В региональном главке ведомства пояснили, что возгорание произошло в 300 метрах от предприятия на территории промышленной зоны.

Горел мусор на открытой площадке в 300 метрах от завода, — сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным Лайфа, площадь пожара составила 25 квадратных метров. Горел мусор с элементами магниевой стружки, который нагрелся от солнца.

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