Учёные узнали, сколько россиян не могут загореть из-за генов

Им советуют отдыхать в средней полосе России и использовать солнцезащитные кремы с высоким уровнем защиты от солнца.

Исследователи медико-генетического центра Genotek выяснили, что 4% россиян обладают наборами генов, которые делают кожу неспособной загорать и подверженной солнечным ожогам. В исследовании приняли участие 5732 жителя страны. Лайф ознакомился с его результатами.

— Солнечные лучи несут человеку и пользу, и потенциальный вред. Не каждый человек может позволить себе часами спокойно нежиться на солнце, не причиняя вред организму, — рассказали сотрудники центра.

Риск возникновения солнечных ожогов у людей, кому генетически противопоказан загар, — 80% или выше. Их кожа под действием солнца не накапливает меланин, который нужен для защиты, а краснеет или даже покрывается волдырями.

— Если ваши гены не позволяют вам загорать, то полезнее для здоровья будет провести летний отпуск не под палящими лучами на пляже, а в средней полосе России, используя солнцезащитные кремы с высоким SPF, — отметили специалисты.

Наименьший риск солнечных ожогов и хорошая способность загорать выявили всего у 1,5% обследованных. Их генетические факторы снижали вероятность солнечных ожогов до 10–20%.

Специалисты напомнили, что солнечный свет вырабатывает у человека витамин Д, который полезен для здоровья костей, зубов и мышц. Чтобы поддержать его нормальный уровень, достаточно находится под солнцем в течение 5–15 минут два-три раза в неделю.

Для тех, кому гены позволяют долго нежиться под солнцем, Лайф рассказал, какие продукты употреблять, чтобы получить красивый загар.