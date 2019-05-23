Суд огласил приговор фигурантам дела о пожаре в ТЦ "Адмирал", унёсшем 19 жизней

На скамье подсудимых оказались 12 человек, в том числе гендиректор компании-арендатора Гусейн Гахраманов. Он отправится в колонию на 13 лет.

Кировский районный суд Казани огласил приговор обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал". Трагедия произошла в 2015 году и унесла жизни 19 человек.

Всего на скамье подсудимых оказалось 12 человек. В зависимости от роли каждого из них, речь идёт о нарушении требований пожарной безопасности, нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, злоупотреблении полномочиями, подделке документов, превышении служебных полномочий и халатности. Все обвиняемые приговорены к длительным срокам заключения.

Например, гендиректор компании-арендатора ТЦ "Адмирал" Гусейн Гахраманов получил 13 лет колонии общего режима, его отец Гюльгусейн Наджафов — 9,6 года тюрьмы. Заместитель Гахраманова по пожарной безопасности Николай Каекин получил семь лет лишения свободы.

В то же время специалист инспекции Госстройнадзора Галия Исаева была приговорена к пяти годам тюрьмы. На девять лет отправится в тюрьму гендиректор "АС менеджмент" Роберт Хайруллин, а судебные приставы Минзиля Сафина и Жанна Алпарова получили по 4,5 года и 7 лет лишения свободы соответственно.

Помимо должностных лиц и топ-менеджемента компаний на скамье подсудимых оказались двое рабочих — Наиль и Нияз Габдулхаевы. Суд установил для них наказание в шесть с половиной лет тюрьмы. Их коллега Фердинанд Ульданов приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы, столько же получил бригадир Альберт Халиков, а ещё один рабочий — Фанис Мухаметханов — 6 лет лишения свободы.

Напомним, 11 марта 2015 года в Казани произошёл пожар и обрушение здания ТЦ "Адмирал", в результате чего 19 человек погибли, 61 получил травмы, более 600 лицам причинён материальный ущерб. Возгорание произошло в кафе, расположенном в пристройке ТЦ. Огонь распространился на площади в четыре тысячи квадратных метров.

По данным следствия, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.