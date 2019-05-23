Путин оценил вклад тренера Рахлина в популяризацию дзюдо в России

Российский лидер направил приветствие всем участникам традиционного юношеского турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветственным словом участникам, организаторам и гостям VII традиционного юношеского турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина. В ней российский лидер отметил, что в том числе благодаря талантам и труду заслуженного тренера дзюдо получило такую популярность в нашей стране.

— Анатолий Семёнович был выдающимся тренером, замечательным, мудрым человеком. Он всегда уважительно относился к своим воспитанникам, подарил путёвку в спорт высших достижений целой плеяде талантливых дзюдоистов, научил их бороться и побеждать. И, конечно, Анатолий Рахлин внёс значимый личный вклад в популяризацию дзюдо, в продвижение ценностей массовой физической культуры в нашей стране, — говорится в телеграмме Путина, который и сам занимался под руководством Рахлина.

Президент России отметил, что заложенные Рахлиным педагогические принципы, идеи, а также наработки сохраняются и помогают становлению новых поколений спортсменов.

— А ваш турнир укрепляет свой авторитет, с каждым годом привлекает всё больше участников из именитых российских и зарубежных клубов, даёт им возможность в поединках с достойными, сильными соперниками продемонстрировать своё мастерство и волю, — добавил российский лидер.

Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде. За время тренерской работы воспитал несколько десятков мастеров спорта по дзюдо. Является заслуженным тренером России. Скончался в 2013 году.

Как писал Лайф, ранее Владимир Путин рассказывал, что Анатолий Рахлин всегда учил своих воспитанников идти только вперёд. И благодаря таким тренерам, как он, в России развивается массовый спорт, отметил глава государства.