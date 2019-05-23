Главврач объяснил Лайфу, почему пациент спал на полу в куче подгузников

По мнению медиков, ночлег буйного мужчины в отделении поставил бы под угрозу здоровье и моральное состояние других пациентов.

Житель Челябинской области, которого сняли на фото лежащим на подгузниках в больнице Еманжелинска, был пьян. Более того, после того как его привезли в отделение и оставили знакомые, он разбил банкомат в приёмном отделении и "поразмахивал палками". Об этом Лайфу заявил главврач больницы № 1 Еманжелинска Юрий Васильевич Волков.

— Он побуянил в самом отделении, заехал, тут поразмахивал палками и разбил банкомат. В приёмном отделении покуражился. А потом хмель стал проходить, спать захотел, возле приёмного покоя на кушеточку его уложили, — рассказал Волков.

— Он такой полубомжеватый из Бакала, он расстелил свои памперсы аккуратненько, которые там есть, лёг на них и начал демонстрировать, какой он бедный. Посетители, которые были, сняли его, выставили с комментариями естественно, — добавил главврач.

В региональном Минздраве добавили, что у жителя города Бакал не было с собой документов, в медучреждение он прибыл позже назначенного срока, оскорблял сотрудников и буянил.

— Руководство больницы вызвало наряд полиции, они приехали, составили протокол. Но, поскольку человек является инвалидом, в полицию его не забрали. И принять человека без документов в подобном состоянии в отделение администрация больницы тоже не могла, потому что он мог вред нанести другим пациентам, — объяснила позицию медучреждения руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Челябинской области Ксения Хохлова.

По словам медиков, сейчас мужчина чувствует себя прекрасно и уже собирается отправиться домой. После того как он умылся и переоделся в чистое, он извинился перед медперсоналом за своё поведение.

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