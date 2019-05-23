Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту "Управляй"

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил награды победителям студенческого кубка по менеджменту "Управляй". Церемония состоялась сегодня в Москве.

— Хочу вас поздравить, это очень важная победа, вы взяли на себя ответственность за принимаемые в ходе соревнований решения и победили, — обратился Кириенко к победителям конкурса.

Он добавил, что задания, которые были предложены в ходе соревнований, на 90% соответствуют тем вызовам и решениям, с которыми управленцы сталкиваются в реальной жизни.

По словам Кириенко, в этом конкурсе от участников требуются не только знания, но и готовность принимать на себя ответственность, что отличает кубок "Управляй" от других проектов.

— И мне кажется, что это самый важный опыт для вас, — пояснил первый замглавы Администрации Президента.

Победителями студенческого кубка по менеджменту "Управляй" стали десять человек. В качестве награды они получили гранты в размере 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе страны, а также недельную стажировку в российских компаниях, которые работают в Гонконге.

Сам конкурс входит в платформу "Россия — страна возможностей". Она же была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.