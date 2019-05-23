В "Лиза Алерт" рассказали, чему родители должны научить детей

Так, если ребёнок потерялся, он ни при каких обстоятельствах не должен покидать место, где это произошло.

25 мая — Международный день пропавших детей. Сегодня добровольцы отряда "Лиза Алерт" рассказали, как не допустить, чтобы ребёнок потерялся, и что делать, если это случилось.

— Если ребёнок уже потерялся, в первую очередь он должен знать — это родители должны донести, — что нужно оставаться на месте. Взрослый должен искать ребёнка, а не ребёнок взрослого ищет, — заявила РИА "Новостям" доброволец отряда "Лиза Алерт" Алёна Ярушина.

Если ребёнок потерялся в торговом центре, пусть обратится к охраннику или к продавцу-кассиру. В случае, если это произошло на улице, обратиться следует за помощью к полицейскому либо к людям, которые гуляют с детьми.

Родители также должны объяснить, что, если ребёнок потерялся в метро, лучше, чтобы он подождал их у колонны экстренного вызова. Она есть на каждой станции.

У ребёнка всегда должен быть заряженный телефон, с которого можно вызвать службу спасения 112, даже если нет сим-карты в аппарате.

Ещё родителям следует придумать вместе с ребёнком слово-пароль на случай, если малыш будет просить дозвониться до родителей кого-то из посторонних. С помощью кодового слова можно удостовериться, что на связи именно мама, а не чужой человек.

Эти правила помогут быстрее разыскать ребёнка.

На днях Лайф сообщал о пропаже 8-летнего мальчика в Калуге. Также мы рассказывали о ребёнке, который четыре дня прожил в лесу без еды и воды.