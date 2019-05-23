"Волонтёры Победы" призвали Беглова участвовать в выборах губернатора

В обращении организации говорится, что "новые изменения пришли в город вместе с идейным человеком".

Члены крупнейшей в России добровольческой организации "Волонтёры Победы" обратились к Александру Беглову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Соответствующий призыв размещён на странице петербургского отделения организации во "ВКонтакте".

Добровольцы обратили внимание на то, как при Беглове изменилась Северная столица. В городе реализуют много интересных проектов, в том числе строительство арт-парка, причём петербуржцы полагают, что он превзойдёт даже московский парк "Зарядье".

Активисты удовлетворены и тем, что по желанию жителей города Музей обороны и блокады Ленинграда было решено оставить на своём историческом месте.

А вместе с тем молодое поколение не могло не отметить создания конвейера социальных проектов и обновления кадрового состава.

— Уже сейчас Комитет по молодёжной политике реализует программу поддержки новых инициатив. Это уникальный шанс для каждого, кто готов развивать свой потенциал и делать жизнь Северной столицы лучше, — говорится в сообщении организации.

Ранее с аналогичным призывом — баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга — к Беглову обратилась городская общественная палата, а также петербургские ветераны. Люди старшего поколения уверены, что он умеет решать проблемы "по-настоящему, по-ленинградски".