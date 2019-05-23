В Кремле констатировали проблему с выполнением поручений Путина по косаткам

Дмитрий Песков отметил, что его удивили заявления руководителя компании, удерживающей животных, о том, что они не будут отпущены на волю.

В Кремле оказались удивлены позицией главы компании "Афалина", которая владеет животными из приморской бухты Средняя. Там, несмотря на поручение президента России Владимира Путина о необходимости освобождения косаток и белух, не намерены этого делать. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что позиция Кремля неизменна и животные должны быть отпущены на волю.

— Мы имеем в виду сейчас освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях, всё было чётко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения как минимум в части не выполняются, поэтому сейчас мы просто ещё раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения, — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и одиннадцать косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

На заседании рабочей группы консилиума по судьбе косаток и белух в Приморье учёные и эксперты определили, что животных лучше всего будет выпустить на свободу в Охотское море возле Шантарских островов в середине июля.