Panasonic опровергла разрыв сотрудничества с Huawei

В компании уверены, что продолжение работы с китайскими партнёрами помогает и их бизнесу расти в стране.

Японская технологическая компания Panasonic опубликовала заявление о том, что она продолжает работать с китайским производителем техники Huawei в обычном режиме. Ранее Лайф приводил сообщение японских СМИ, в которых говорилось об остановке всех торговых операций с компанией Huawei со стороны Panasonic.

— В настоящее время Panasonic Corp. продолжает сотрудничать с Huawei. Сообщения СМИ о том, что операции остановлены, просто не соответствуют действительности, — приводит сообщение японской компании South China Morning Post.

Отмечается, что Huawei всегда была важным партнёром Panasonic Corporation и компания продолжит сотрудничество "в соответствии с законодательством и правилами страны и региона, в которых находится Panasonic Corporation".

В США считают, что китайская компания угрожает национальной безопасности Штатов, поэтому Huawei и её 70 подразделений попали в чёрный список Министерства торговли США. Однако позже стало известно, что американская сторона до 19 августа разрешила китайской компании работать в стране. Ранее сообщалось, что от партнёрства с китайским производителем техники собирается отказаться Microsoft.