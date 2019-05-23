Медведева решила заняться йогой

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила своим фанатам, что подумывает начать заниматься йогой.
— Хочу начать заниматься йогой, — написала она на своей официальной странице в "Инстаграме".
Напомним, ранее Медведева призналась журналистам, что полностью перешла на растительное питание, не ест мясо и стала меньше пользоваться косметикой.
А вот фигуристка Алина Загитова стала фигуранткой дела за езду без прав.
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