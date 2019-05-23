Медведева решила заняться йогой

Читайте также

Медведева решила заняться йогой

7

Фото © РИА "Новости" / Нина Зотина

Ранее фигуристка призналась журналистам, что стала веганом и начала меньше пользоваться косметикой.

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила своим фанатам, что подумывает начать заниматься йогой.

Хочу начать заниматься йогой, — написала она на своей официальной странице в "Инстаграме".

Напомним, ранее Медведева призналась журналистам, что полностью перешла на растительное питание, не ест мясо и стала меньше пользоваться косметикой.

А вот фигуристка Алина Загитова стала фигуранткой дела за езду без прав.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×