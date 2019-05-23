Песков отреагировал на запуск шоу на Би-би-си с "Путиным" в роли ведущего

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели анонс шоу на Би-би-си, где ведущим станет мультипликационный персонаж, изображающий российского лидера.

— Я здесь могу сказать только одно: Путин не читал и не читает книги про себя и не смотрит на себя ни шаржи, ни карикатуры. В данном случае у него есть своя позиция: он считает, что не он должен быть похож на эти карикатуры, а карикатуры должны быть похожи на него, — заявил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, представитель Кремля также отметил, что Би-би-си не обращалась за разрешением на использование образа Путина.

ВВС Two анонсировал запуск шоу, где ведущим станет анимированный персонаж, называющий себя "Путиным".