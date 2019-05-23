В Кремле предложили обратиться в кабмин за пояснениями по идее реорганизации ПФР

Как отметил пресс-секретарь президента, данная инициатива пока находится в стадии разработки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал журналистов обращаться в Министерство труда по вопросам возможной реорганизации государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд России, Фонд соцстрахования и Фонд обязательного медицинского страхования).

— Это идеологически новая история, поэтому я рекомендую обращаться за разъяснениями в Кабинет министров. Это рабочая инициатива, и поэтому объяснения должны идти от авторов этой инициативы, — сказал представитель Кремля.

Отметим, ранее в РБК появилась публикация о возможном скором изменении организационно-правовых форм трёх государственных внебюджетных фондов, а также предоставлении ПФР, ФОМС и Фонду социального страхования статуса публично-правовых компаний.

Данный документ, по данным газеты, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты.