Психолог посоветовала выпускникам как следует отдохнуть перед ЕГЭ

Также рекомендуется сделать что-то приятное для себя. К примеру, прогуляться, поболтать по телефону, почитать книжку или посмотреть любимый фильм.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Ирина Вшивкова поделилась советами успешной сдачи ЕГЭ. Среди них есть и такой: накануне экзамена не пытаться повторить весь пройденный материал.

От волнений перед экзаменом отвлекают занятия бытовыми делами. Например, можно уточнить время и место ЕГЭ, продумать маршрут, заранее завести будильник, приготовить одежду, паспорт, ручку, устройства, которыми разрешается пользоваться во время экзамена, чтобы утром не тратить на это время.

— Учить всё в режиме нон-стоп — непродуктивно. Мозгу нужна передышка. <...> Повторение материала лучше всего закончить в первой половине дня, — приводит агентство городских новостей "Москва" слова Вшивковой.

Также она отметила, что допускаются прогулки, разговоры по телефону, просмотр фильмов — всё, что принесёт школьнику удовольствие. А шпаргалки и заметки можно прочитать перед сном. Кстати, спать накануне экзамена лучше лечь до 23:00.

Лайф также публиковал для выпускников советы по питанию. Специалист рассказывала, какие продукты полезны для памяти и иммунитета.