В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Бывшему чиновнику уже вменяют обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества, теперь может добавиться и статья за наркотики.

Следователь в ходе заседания Басманного суда сообщил, что в квартире бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова во время обысков обнаружили наркотики.

— В квартире, принадлежащей Абызову, при обыске было обнаружено наркотическое вещество, следствием уже получены данные химической экспертизы, — пояснил следователь, не уточнив ни количество, ни вид наркотика.

Как уже сообщал Лайф, Абызов арестован. Бывшему министру предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. СКР проверяет экс-чиновника на причастность к другим преступлениям.