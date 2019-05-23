Юдашкин о гардеробе Путина: Ему очень идёт тёмно-синий цвет

Модельер уверен, что, если глава государства выберет яркий галстук или другой элемент одежды, он будет отвлекать слушателей от выступления.

Модельер Валентин Юдашкин рассказал Лайфу, что считает гардероб президента России Владимира Путина "правильным". Модельер уверен, что, если глава государства выберет яркий галстук или другой элемент одежды, он будет отвлекать слушателей от послания президента или его выступления.

— Ему очень идёт тёмно-синий цвет, он очень такой активный, под глаза. Редко можно увидеть в чёрном, но мы понимаем, когда одевается чёрный цвет. И мне очень нравится, как он одет на отдыхе. Может быть, кто-то есть, кто ему помогает, но это видно — люди это запоминают, — высказался Юдашкин.

Осенью Путин поздравил модельера с 55-летием и заявил, что работы Юдашкина дарят людям настоящий праздник.