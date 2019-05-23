Протокольщик Ельцина прокомментировал реакцию Зеленского на кресло президента

По мнению Владимира Шевченко, новый украинский лидер сам виноват в том, что заранее не проверил, на чём будет сидеть.

Бывший руководитель службы протокола первого президента СССР Михаила Горбачёва и первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко прокомментировал Лайфу реакцию нового президента Украины Владимира Зеленского на его новое рабочее кресло.

— Для того чтобы ему понравилось, он должен был прийти или послать своего протоколиста посмотреть, на каком он будет сидеть стуле, а потом стоять и на эту тему рассуждать. Это его главная ошибка. А не ошибка кого-то, — заявил Владимир Шевченко.

Также он заметил, что место, где сидит глава государства, не столько важно для управления страной, сколько то, кто именно сидит.

— Здесь самое главное — кто сидит. Ну, вы знаете, один президент строит себе одну резиденцию, другой — другого плана, — подытожил Шевченко.

Как сообщал Лайф, после церемонии инаугурации Зеленский остался недоволен креслом главы Незалежной.