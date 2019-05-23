Протокольщик Ельцина прокомментировал реакцию Зеленского на кресло президента

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Протокольщик Ельцина прокомментировал реакцию Зеленского на кресло президента

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По мнению Владимира Шевченко, новый украинский лидер сам виноват в том, что заранее не проверил, на чём будет сидеть.

Бывший руководитель службы протокола первого президента СССР Михаила Горбачёва и первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко прокомментировал Лайфу реакцию нового президента Украины Владимира Зеленского на его новое рабочее кресло.

Для того чтобы ему понравилось, он должен был прийти или послать своего протоколиста посмотреть, на каком он будет сидеть стуле, а потом стоять и на эту тему рассуждать. Это его главная ошибка. А не ошибка кого-то, — заявил Владимир Шевченко.

Также он заметил, что место, где сидит глава государства, не столько важно для управления страной, сколько то, кто именно сидит.

Здесь самое главное — кто сидит. Ну, вы знаете, один президент строит себе одну резиденцию, другой — другого плана, — подытожил Шевченко.

Как сообщал Лайф, после церемонии инаугурации Зеленский остался недоволен креслом главы Незалежной.

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