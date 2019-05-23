В Хакасии разыскивают мужчину, пытавшегося задушить ребёнка в детском саду

Злоумышленник сам привёл незнакомую девочку на игровую площадку и попытался причинить ей вред.

ЧП произошло накануне во дворе детского сада "Радуга" в городе Черногорске. По данным следствия, злоумышленник привёл туда незнакомую девочку, которую встретил на улице неподалёку, и попытался расправиться с ней.

— Мужчина схватил ребёнка и принудительно привёл на веранду игровой площадки дошкольного учреждения, где руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения, — сообщается на сайте регионального следственного управления в четверг.

Преступника, по всей видимости, спугнули голоса. Бросив свою жертву на площадке, он скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы. Злоумышленнику грозит ответственность по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Информация о состоянии девочки уточняется.