В Хакасии разыскивают мужчину, пытавшегося задушить ребёнка в детском саду

ЧП произошло накануне во дворе детского сада "Радуга" в городе Черногорске. По данным следствия, злоумышленник привёл туда незнакомую девочку, которую встретил на улице неподалёку, и попытался расправиться с ней.
— Мужчина схватил ребёнка и принудительно привёл на веранду игровой площадки дошкольного учреждения, где руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения, — сообщается на сайте регионального следственного управления в четверг.
Преступника, по всей видимости, спугнули голоса. Бросив свою жертву на площадке, он скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы. Злоумышленнику грозит ответственность по статье "Покушение на убийство малолетнего".
Информация о состоянии девочки уточняется.
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