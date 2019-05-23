Глава МИД Великобритании опроверг скорую отставку Терезы Мэй

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Глава МИД Великобритании опроверг скорую отставку Терезы Мэй

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Тереза Мэй. Фото © РИА "Новости" / Алексей Витвицкий

Ранее в СМИ появилась информация, что Мэй уйдёт с поста премьер-министра уже завтра.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй останется при своей должности. Она будет принимать в начале июня во время государственного визита в страну президента США Дональда Трампа. Об этом телеканалу Sky News рассказал глава британского МИД Джереми Хант.

Тереза Мэй примет его (Дональда Трампа) в качестве премьер-министра, и это совершенно правильно, — цитирует телеканал слова министра.

Дональд Трамп должен прибыть в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II 3 июня.

Как рассказывал Лайф, утром в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании может уже завтра сообщить о своей отставке из-за разногласий с правительством по выходу Британии из Евросоюза. Однако в начале мая у журналистов была другая информация: что премьер-министр готова остаться на своём посту до осени, когда состоится ежегодный съезд Консервативной партии.

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