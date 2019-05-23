Названы приметы подозреваемого в нападении на ребёнка в Хакасии

Преступник привёл девочку на игровую площадку детского сада и попытался задушить. Его разыскивают следственные органы.

На сайте СУ СК РФ по Республике Хакасия размещены приметы подозреваемого в нападении на девочку на территории детского сада "Радуга" в Черногорске. По подозрению в покушении на убийство малолетней разыскивается мужчина:

на вид 40–45 лет;

рост около 180 сантиметров, телосложение худощавое, может сутулиться;

на лице щетина;

тёмные волосы средней длины;

был одет в светлую куртку с капюшоном, тёмные брюки и головной убор (возможно, кепка).

— Граждане, кто в период с 14:30 часов до 14:45 часов 22 мая 2019 года проезжал на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, по проспекту Космонавтов, 10Б города Черногорска, в районе детского сада "Радуга", придворовых территориях, ограниченных данной улицей, просьба — отсмотреть регистраторы и предоставить записи в подразделения МВД России по Республике Хакасия или СУ СК России по Республике Хакасия, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, что злоумышленник сам привёл незнакомую девочку на игровую площадку и попытался причинить ей вред. По всей видимости, его спугнули голоса. Бросив свою жертву на площадке, он скрылся.