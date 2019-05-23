Адвокат заявил, что на пакетике с наркотиками нет отпечатков Абызова

Адвокат бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова заявил, что на пакетике с наркотиками, который нашли в квартире у экс-чиновника, нет отпечатков его подзащитного. Более того, адвокат не исключает, что запрещённое вещество в дом Абызова могли подкинуть.

Изначально РИА "Новости" сообщили, что по факту обнаружения наркотиков было возбуждено уголовное дело, однако позже уточнили, что дело — административное — и заведено оно в отношении "неустановленных лиц".

О наркотиках в квартире бывшего министра сообщил следователь во время заседания в Басманном суде Москвы, где сегодня рассматривают возможность продления ареста экс-чиновника.