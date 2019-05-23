Лазарев оценил "манипуляции" с пересчётом голосов на Евровидении: Поднадоели

По мнению российского исполнителя, от манипуляций с голосами страдают прежде всего сами артисты.

Певец Сергей Лазарев, который представлял Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, раскритиковал пересчёт результатов.

— Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели, и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты, — передаёт КП слова артиста.

Напомним, ранее Европейский вещательный союз в связи с разглашением оценок белорусского жюри справедливости ради дал всем участникам конкурса по среднему баллу от Белоруссии. В ходе пересчёта Лазарев получил один дополнительный балл, но от этого его место в конкурсной таблице не изменилось. Он по-прежнему занимает третью строчку.