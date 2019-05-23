Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил в Россию

Он поинтересовался здоровьем родственников и заявил, что у него с дочерью всё в порядке.

Экс-полковник главного разведывательного управления Сергей Скрипаль впервые после отравления в Великобритании позвонил родственникам в Россию. Об этом сообщает МК. В распоряжении издания оказалась запись одного из звонков.

— У меня всё нормально. Ну не у меня, у нас. У Юлечки тоже, — говорит мужчина на записи.

Слова Скрипаля были записаны на автоответчик 9 мая. Он поздравил свою племянницу Викторию с Днём Победы, посетовал, что её телефон отключён.

Впрочем, по данным издания, это был не первый звонок Сергея Скрипаля. Ранее он уже звонил Виктории после её конфликта с представителями ТСЖ, призывал меньше привлекать к себе внимания.

Отмечается, что племянница Скрипаля не сомневается, что говорил именно её дядя.

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.