Пушков увидел в призыве НАТО к России фантомные боли

По его мнению, западные генералы всё ещё мечтают о своей военной базе в Севастополе.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к России, чтобы та покинула Крым. По его мнению, альянс, и США в частности, рассчитывали, что новая украинская власть выдавит Россию из Севастополя и он сможет разместить там военно-морскую базу.

В США и НАТО рассчитывали, что после госпереворота на Украине новая власть выдавит Россию из Севастополя и он достанется альянсу в качестве его военно-морской базы. Этого не случилось. У натовских генералов с тех пор фантомные боли по поводу Крыма, который так и не стал их базой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 23, 2019

— У натовских генералов с тех пор фантомные боли по поводу Крыма, который так и не стал их базой, — написал российский сенатор.

Ранее Лайф сообщал, что в НАТО продолжают утверждать: полуостров был "незаконно и нелегитимно аннексирован". Москва же отмечает, что вопрос с Крымом не подлежит обсуждению — полуостров стал частью России на основании результатов референдума.