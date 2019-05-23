Пушков увидел в призыве НАТО к России фантомные боли

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Пушков увидел в призыве НАТО к России фантомные боли

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Фото © РИА "Новости" / Владимир Федоренко

По его мнению, западные генералы всё ещё мечтают о своей военной базе в Севастополе.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к России, чтобы та покинула Крым. По его мнению, альянс, и США в частности, рассчитывали, что новая украинская власть выдавит Россию из Севастополя и он сможет разместить там военно-морскую базу.

У натовских генералов с тех пор фантомные боли по поводу Крыма, который так и не стал их базой, — написал российский сенатор.

Ранее Лайф сообщал, что в НАТО продолжают утверждать: полуостров был "незаконно и нелегитимно аннексирован". Москва же отмечает, что вопрос с Крымом не подлежит обсуждению — полуостров стал частью России на основании результатов референдума.

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